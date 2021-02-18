بحوث الصحراء: توزيع 60 ألف شتلة زيتون ولوز على مزارعي مطروح

قال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، إن مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، سيقوم بتوزيع شتلات الزيتون دعما لمزارعي محافظة مطروح، بإجمالي 60 ألف شتلة زيتون ولوز، للإستفادة من موسم الأمطار الحالي.وأشار في تصريحات اليوم، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدعم المستمر من مركز بحوث الصحراء لأهالي مطروح وتقديرا لدورهم في تحقيق التنمية الزراعية والاستقرار بمختلف مناطق الإستزراع.ومن جانبه قال المهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لبحوث الصحراء، في تصريحات صحفية، إن مشتل إنتاج شتلات الزيتون بالمركز يستعد لتوزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى الكمبوست والكبريت والمخصبات، و10 آلاف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالي مطروح في مراكز ومدن المحافظة بالمجان.وأضاف أن التوزيع يُجرى وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها بمركز التنمية المستدامة بعد إجراء المعاينات ومراجعة كشوف المستحقين وفق معايير التوزيع والاستعداد بالجور وتهيئة الجناين بأراضي زراعة الزيتون.