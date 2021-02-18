وسيط ومسار رباعي.. تحركات سعودية وسودانية لإنهاء أزمة سد النهضة

تحركات مكثفة من الجانبين السعودي والسوداني؛ للعمل على إنهاء أزمة سد النهضة بما يضمن حقوق الدول الثلاث «مصر، السودان، أثيوبيا»، ووضع آلية مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة.وساطة سعودية لإنهاء الأزمةأكد وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية، أحمد بن عبد العزيز قطان، حرص المملكة العربية السعودية على الأمن المائي للدول العربية فيما يخص أزمة سد النهضة، مشددًا على ضرورة إنهاء هذا الملف بما يضمن حقوق الدول الثلاث "مصر، السودان، وأثيوبيا".جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء السواني عبد الله حمدوك، مساء الأربعاء، حيث تطرق اللقاء لبحث ملف سد النهضة، مؤكدًا في هذا الصدد أن المملكة العربية السعودية تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية.وأعلن قطان، خلال زيارته الرسمية الأخيرة لجمهورية السودان، سعي المملكة إلى إنهاء هذا الملف بالشكل الذي يضمن حقوق الدول الثلاث، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".وكشف الوزير السعودي، عن لقاءات سابقة له بتوجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، مضيفًا: "سنواصل المساعي الحميدة لإنهاء هذا الملف الهام والشائك ".وقال وزير الدولة السعودي، إن زيارته للسودان تمثل أول زيارة بعد تشكيل الحكومة الثانية، موضحًا أن هذا الأمر يعطي دلالة واضحة بأن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حريصان على أن تكون المملكة من أوائل الدول كما كانت دائمًا تقف وقفة جادة مع السودان وتطوير علاقاتها معه على كافة الأصعدة.وشدد على وقوف المملكة العربية السعودية، مع الحكومة الانتقالية، حتى يعود السودان إلى وضعه الطبيعي كقوة فاعلة في العالم العربي والإسلامي والدولي.وكشف قطان أيضا في تصريحات صحفية عقب لقائه حمدوك أن السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول، الذي وقع في 29 أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر، والذي سيعود بالنفع على هذه الدول، على حد قوله.من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء السواني، عن تقدير بلاده لدور المملكة في دعم استقرار السودان، مؤكدًا أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، والمُضي قدمًا في تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.وقدم وزير الدولة السعودي الدعوة لحضور قمتين قادمتين ستستضيفهما المملكة العربية السعودية، وهما القمة السعودية الافريقية، والقمة العربية الافريقية.من ناحية أخرى، بحث قطان، بالخرطوم، مع كل من نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، ووزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.- تحركات سودانية لتحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعيوتأتي تصريحات قطان، بشأن أزمة سد النهضة، تزامنًا مع دعوة السودان إلى تحويل آلية المفاوضات الحالية لمسار رباعي يمثل فيه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.وعقدت اللجنة السودانية العليا لسد النهضة الإثيوبي، مساء الأربعاء، اجتماعًا برئاسة عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، حيث ناقش الاجتماع الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة، ومقترح السودان الداعي لتعضيد المسار الافريقى بتحويله لمسار رباعي يمثل فيه الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، على أن تلعب الأطراف الأربعة دور وساطة وتسهيل في المفاوضات بدلًا عن الاكتفاء بدور المراقبين.كما ناقش الاجتماع التصريحات الأثيوبية المتكررة حول عزمها الآحادي على البدء في الملء الثاني للسد في يوليو القادم، دون التوصل لاتفاق حول تبادل المعلومات، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن المائي العربي.وصادق الاجتماع السوداني، على مقترح فريق التفاوض بالمضي قدمًا في التواصل مع الأطراف الدولية الأربعة لشرح فكرة الوساطة الدولية الرباعية حول سد النهضة.