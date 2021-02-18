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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«مزنوق» تفاصيل تطبيق جديد يسهل الوصول لأقرب حمام

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:35 م
تطبيق مزنوق
تطبيق مزنوق
إيمان ماهر
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يعاني الكثير من المرضى وخصوصا السكر والكلى والقولون، من صعوبة الوصول إلى الحمامات في الطريق، ففكر احد الشباب في عمل تطبيق يجعلك تصل إلى أقرب حمام من المكان الذي تتواجد فيه، وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات.

- تطبيق "مزنوق" يعتبر الأول من نوعه في الوطن العربي، وهو يعمل على مساعدة المستخدم على إيجاد أقرب حمام منه لقضاء حاجاته، حيث سيتمكن باستخدام الهاتف الذكي أثناء تواجده في الشارع من العثور على حمام من خلال تحديد موقعه باستخدام خاصية "GPS".

- استخدام خاصية تحديد المواقع "الجي بي إس" في نطاق 5 كيلو متر.

- يمكن للتطبيق عرض الحمامات الأقرب على شاشة الهاتف، إما عن طريق الخريطة أو قائمة تظهر أقرب الحمامات، ومعلومات إضافية حولها، ومواعيد التشغيل.

- يعرض تطبيق "مزنوق" لمستخدميه معلومات عن هل متاح للرجال والسيدات أم لا.

- يعمل مطورو التطبيق على التعاقد مع المسؤولين عن تلك الأماكن، للسماح للمستخدم بالدخول فيها مقابل دفع رسوم بسيطة مثل جنيه أو 2 جنيه فقط.

- يمكن تحميله من البلاي ستور.

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