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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

سر طلب الكنيسة من الله «مزاجًا حسنًا للهواء»

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:55 م
الكنيسة
الكنيسة
جرجس صفوت
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تمر مصر في شهر أمشير، بشكل سنوي، بفترة من العواصف التي تتسبب بدورها في حالة من عدم الاستقرار الجوي.

وقال الأيبذياكون الشماس عدلي نعيم، من إيبارشية الفشن، إن الكنيسة تطلب من الله في صلوات القداس الإلهي «مزاجًا حسنًا للهواء».

وأضاف: «مزاجًا هى الكلمة العربية الصحيحة لمزيج أو خليط، وكأن الكنيسة تطلب من الله أن يكون خليط الهواء من النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون وبخار الماء بنسب دقيقة وسرعة معقولة ودرجة حرارة معقولة، حتى نعيش بلا أضرار، لأن المتخصصين يعلمون أن اختلال النسب المكونة للهواء يتسبب في أضرار».

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