9073 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

سجلت بولندا، اليوم الخميس، 9073 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)؛ ليصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى مليون و614 ألفا و446 حالة.كما سجلت السلطات، حسب راديو "بولندا"، 273 حالة وفاة جددة جراء الإصابة بالوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 41 ألفا و582 حالة، فيما تعافى 4068 شخصا من الفيروس خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين مليونا و358 ألفا و666 شخصا، بينما لا يزال هناك 12188 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات بجميع أنحاء البلاد، ويوجد 153 ألفا و920 شخصا في الحجر المنزلي لاحتمال إصابتهم بالفيروس.