جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق يلقي القبض على 4 إرهابيين

لقت قوات جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق القبض على 4 إرهابيين في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار وفي قضاء التاجي بالعاصمة بغداد.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس إنه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة بمواصلة استهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 4 إرهابيين في التاجي والفلوجة، مؤكدا أن عملية القبض جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.