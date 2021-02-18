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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الثلوج تغلق مدينة سانت كاترين

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:39 م
الثلوج بسانت كاترين
الثلوج بسانت كاترين
فاتن غلاب
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أعلن الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية "مسافرون"، أن مدينة سانت كاترين مغلقة بسبب الثلوج التي تغطي أغلب مناطقها، وكذلك ممنوع التحرك داخل الوديان أو صعود جبل موسى خوفا عليهم من موجة البرد القارس التي تضرب مصر بشكل عام.

وأكد "عبداللطيف" أن سانت كاترين مدينة عالمية لها طابع ديني خاص، وينتظرها مستقبل باهر مع اتجاه الدولة بتعليمات من الرئيس السيسي بتنمية سانت كاترين وتأهيلها لاستقبال السياحة المحلية والعالمية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وقال توني كازامياس مستشار دير سانت كاترين إن دير سانت كاترين مغلق منذ بداية أزمة كورونا وحتى الآن باستثناء المكتبة والشجرة المباركة.

وأضاف مستشار دير سانت كاترين أنه تم إغلاق الدير بشكل كامل مع موجة الطقس الحالية، مؤكدا أن إغلاق الدير والكنيسة جاء خوفا من إصابة الآباء والكهنة بفيروس كورونا لأنهم من كبار السن ولا يستطيعون تحمل تأثيرات الفيروس الخطيرة وإصابة أحد الآباء تعني كارثة للآباء بالدير.

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