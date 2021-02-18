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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الطب الشرعي: تطابق الحمض النووي لضحية «سفاح الجيزة» مع شقيقه

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:48 م
سفاح الجيزة
سفاح الجيزة
نجلاء رفاعي
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أكدت منى عبدالحكيم، طبيبة بالطب الشرعي، وعضو اللجنة المسئولة عن فحص جثة المجنى عليه المهندس رضا عبداللطيف، صديق قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، أن عينة الحمض النووي للمجنى عليه تطابقت مع شقيقه في كل الصفات.

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة سفاح الجيزة اليوم الخميس، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس ويحيى عادل صادق.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أحال المتهم "قذافي فراج" إلى "محكمة الجنايات" في أربع قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015، 2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وكانت "النيابة العامة" أقامت الدليل قِبَل المتهم في القضايا الأربعة من شهادة سبعة عشر شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم، وما ثبت بتقارير "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربعة.

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