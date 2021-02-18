3294 إصابة جديدة بكورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3294 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد من جنسيات مختلفة؛ ليرتفع مجموع الحالات المسجلة إلى 361 ألفا و877 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه تم إجراء 171 ألفا و667 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية، وتسجيل شفاء 3431 حالة جديدة؛ وبذلك يصل إجمالي حالات الشفاء إلى 347 ألفا و366 حالة، بينما تم تسجيل 18 حالة وفاة؛ ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1073 حالة.