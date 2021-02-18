شروط تقديم طلبات رفع الحصانة عن نواب مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أول أمس الثلاثاء، وذلك بعد سلسلة متواصلة من المناقشات بين الاعضاء وانتهت بالموافقة النهائية.ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، كل الإجراءات الخاصة بالحصانة البرلمانية ووضعت حقوق وواجبات الاعضاء فيها.حيث نصت على أنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس.ويجب أن تتوافر فى الطلب الشروط الآتية:أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.3- ‏أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة:فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها، وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفى الشروط المشار إليها.