وفيات كورونا في إفريقيا تقترب من 100 ألف

اقتربت حصيلة وفيات كوفيد-19 في أفريقيا من 100 ألف اليوم الخميس، وهي حصيلة منخفضة نسبيا مقارنة ببقية القارات لكنها تزيد على نحو سريع في ظل موجة ثانية من الجائحة تضغط على المستشفيات.وسجلت أفريقيا 99800 وفاة، وهو عدد يقل عن الحصيلة المسجلة في أمريكا الشمالية التي تجاوزت نصف مليون وفي أوروبا حيث تقترب من 900 ألف وفقا لحسابات رويترز.لكن الوفيات تزيد على نحو حاد في أنحاء أفريقيا، ويأتي جنوب القارة في الصدارة خاصة دولة جنوب أفريقيا التي تمثل نحو نصف الوفيات.