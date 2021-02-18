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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بيوم رياضي.. استكمال أنشطة مشروع معًا من أجل تنمية مصر بالمنيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:56 م
أنشطة رياضية
أنشطة رياضية
مونيكا جرجس
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يواصل مشروع معًا من أجل تنمية مصر، نشاطه بمحافظة المنيا، بتنظيم يوم رياضي بالتنسيق مع مؤسسة أجيال للتنمية بحضور 75 من الفتيان والفتيات من المراحل التعليمية المختلفة، وذلك بمركز شباب قرية بنى أحمد الغربية، وشارك الشباب في هذا اليوم مدير الإدارة الرياضية لمركز المنيا وبعض أعضاء من مجلس إدارة النادي.

وذكرت الكنيسة الأسقفية التي ترعى المشروع في بيان لها، أن هدف اليوم كان تنفيذ ألعاب جماعية تعزز قيمة التعاون والمسئولية عند الأطفال والاشتراك في تنفيذ أفكار مشتركة باستخدام الخامات المتاحة لديهم أثناء اللعب.   

وقال رامز بخيت، مسئول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية: حرصنا على تطبيق كل الإجراءات الوقائية من تعقيم والتباعد الاجتماعي وتقسيم الشباب المشاركين لمجموعات صغيرة للحفاظ على سلامتهم، ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي ومؤسسة مصر الخير.

و من المقرر أن يشمل المشروع  مجموعة من المبادرات والفعاليات في محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.

ويهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم، ورفع الوعى الثقافي والحضاري لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معًا في تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل، وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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