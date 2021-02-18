ضبط 2 طن «وقار وجمبري» فاسد بمطعم في القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (2،11 طن "أسماك وقار وجمبرى" يشتبه في عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج أو الصلاحية) وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.يأتي ذلك نفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.