قاضى «سفاح الجيزة» يستمع لشهادة الطبيب الشرعى

تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، لأقوال الطبيب الشرعى فى محاكمة المتهم قذافى فراج عبدالعاطى المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.وكانت النيابة العامة قد أحالت قذافى فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافى بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامى 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.