شاهد فى محاكمة «سفاح الجيزة»: «هو إللى بلغ عن غياب صديقه»

تواصل محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة المتهم قذافى فراج عبدالعاطى المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ودفنه.وقال الشاهد الأول في القضية، إنه في غضون عام 2015 عاد المهندس رضا من السعودية، وتقابل معه المتهم قذافي في المطار، وقام بتوصيله لشقته في منطقة الملكة بفيصل، وأوهم المتهم أسرة المهندس أنه قام بتوصيله ثم تركه.وقال الشاهد: "أنا ساكن فى ذات المنطقة وأعرف جيدًا المتهم والمجني عليه، وذهب المتهم بنفسه لتحرير محضر التغيب في قسم الشرطة، وأرسل رسالة لشقيق المهندس رضا في السعودية: "أنا أخوك رضا وأتقبض عليا في مظاهرة"، وفي 2017 اختفى قذافى وأرسل لي رسالة: "أنا أتقبض عليا ومش عارف أنا فين"، وفي المرحلة دي اكتشفنا أن قذافي قام بتزوير مستندات وعقود بيع لممتلكات المجني عليه".وأضاف الشاهد، "وفي 2019 لقينا رقم قضية باسم المهندس رضا "محضر سرقة" تابع لنيابات الإسكندرية، ووقتها توجهنا للتأكد، وكنا نشك أنه تشابه أسماء، وأبلغنا المباحث والنيابة، وأرسلنا تظلمات للنائب العام".تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.وكانت النيابة العامة قد أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.