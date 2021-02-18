الفيدرالي الروسي: اعتقال عناصر من «حزب التحرير» في 10 مناطق

أعلن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا، اليوم الخميس، أنه تم اعتقال عناصر من "حزب التحرير" (التنظيم المحظور في روسيا) ضمن عمليات خاصة في 10 مناطق روسية.وأضاف، في بيان نقلته وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس: "نتيجة لأنشطة البحث التي تم إجراؤها، ثبت أن أعضاء الهيكل، نشروا أيديولوجية إرهابية إسلامية متشددة بين سكان روسيا، بما في ذلك عبر الإنترنت، إلى جانب عدم التسامح مع الأديان الأخرى، كما قاموا بتجنيد روس مسلمين في صفوف المنظمات الإرهابية الدولية، وتم فتح قضايا جنائية ضد سبعة من معتقلين".وكان جهاز الأمن الفيدرالي قد أعلن، أمس الأربعاء، عن اعتقال 19 متشددا جنوبي روسيا، كانوا يخططون لأعمال تخريبية وهجمات إرهابية في شمالي القوقاز.