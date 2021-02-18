محافظ المنوفية يجري حركة محليات للارتقاء بمستوى الخدمات

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، اليوم، القرار رقم (355) لسنة 2021، بتكليف راضي عمار أحمد عمار، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، وتكليف السيد حسن أحمد عبدالعال، رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وتكليف أشرف توفيق الليثي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، وتكليف وحيد صلاح عبدربه، مدير مشروع تحسين الطرق للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.كما تضمن القرار تكليف مروة زهران إبراهيم السيد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور للعمل نائبًا لرئيس حي غرب شبين الكوم، وتكليف منى فاروق محمد زايد، باحثة بإدارة الإيرادات بالديوان العام، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، وتكليف وليد سالم أبوسالم، نائب رئيس حي غرب شبين الكوم، للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، وتكليف سهام ممدوح عبدالله الخياط، رئيس قرية شنوان للعمل نائبًا لرئيس حي شرق شبين الكوم، كما شمل القرار إلحاق أشرف عزب جابر الشرقاوي، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، للعمل بديوان عام المحافظة.وأكد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف العمل الميداني في المرحلة المقبلة، والتواجد في الشارع والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات بشكل عام.يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على الارتقاء بمستوى العمل بالجهاز الإداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام، بما يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.