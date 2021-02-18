«إفريقية النواب» تثمن اهتمام السيسي بحصول دول القارة على لقاحات كورونا

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرؤساء الأفارقة وعلى رأسهم الرئيس "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد، إلى جانب موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.وقال الجبلى، إن الرئيس السيسى كان واضحًا خلال هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة سبل توفير لقاحات فيروس كورونا وكيفية دعم نظم الرعاية الصحية الإفريقية عندما طالب بضرورة مواصلة التنسيق مع المجتمع الدولى لإتاحة الفرصة للدول الإفريقية للحصول على لقاحات فيروس كورونا بشكل منصف وعادل، مشيدًا بتأكيد الرئيس على أن انعقاد هذا الاجتماع يؤكد توافر الإرادة السياسية لتعزيز الجهود الأفريقية المشتركة للتعامل مع تأثيرات وتبعات فيروس كورونا بما يفرضه من تحد ضخم وتهديد غير مسبوق للنظم الصحية وللتنمية على المستويين الإقليمي والدولي وأهمية حشد التمويل والدعم اللوجستي اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا وذلك في إطار مؤسسي شامل.كما أشاد رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الاجتماع بأن مصر لن تدخر جهدًا نحو تسخير كافة إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، أخذًا في الاعتبار الخبرات المصرية في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحـاد الإفريقي للحصـول على اللقـاح، سعيًا لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية في القضاء على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية، مؤكدًا أن الواقع يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسى تدعم دائما جميع القضايا والملفات المتعلقة بأحداث التنمية الشاملة والحقيقية داخل جميع دول القارة السمراء.