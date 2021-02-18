رفع 128 حالة إشغال.. وغلق 8 محلات تجارية دون ترخيص بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مرورية مكثفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأسفرت عن غلق وتشميع ٨ محلات من دون ترخيص وتوقيع ٨ غرامات لمخالفة ارتداء الكمامات بدمنهور.كما تم رفع ١٢٨ حالة إشغال متنوع بالشوارع برشيد.