إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 10 آلاف خلال يوم واحد

أفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية وغير المعدية الألماني، صباح اليوم الخميس، بتسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المعهد، في صفحته الإلكترونية اليوم، أن تعداد الإصابات في ألمانيا بلغ 10 آلاف و207 إصابات جديدة خلال يوم واحد، وهو أقل من الأسبوع الماضي الذي سجل فيه يوم الخميس (10237 إصابة جديدة).وسجلت السلطات الصحية 534 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، فيما بلغ عدد الوفيات الأسبوع السابق 666 حالة.إجمالي عدد الإصابات في أمانيا بلغ مليونين و360 ألفا و606 أشخاص أصيبوا بالفيروس، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 66 ألفا و698 حالة وفاة.