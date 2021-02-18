بدء فعاليات الدورة التدريبية لمناهضة تطبيب ختان الإناث بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، حرص الدولة على إطلاق المبادرات التنموية بهدف تعزيز السلوك الإيجابي للمجتمع تجاه التعامل مع الأطفال، والتركيز على القضايا المجتمعية الملحة مثل ظاهرة ختان الإناث لخطورتها وما تمثله من تداعيات نفسية وجسدية على الفتيات والعمل على وضع حلول عاجلة وسريعة تنعكس بالإيجاب على المجتمع ككل.وعقدت مديرية الصحة بالبحيرة عدة دورات تدريبية للفريق الطبي ورجال الدين بالبحيرة، حيث بدأت اليوم فاعليات الدورة التدريبية لمناهضة تطبيب ختان الإناث للفريق الطبي بالبحيرة تحت إشراف إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية، وذلك من خلال منع ممارسات تلك العادة بواسطة الفريق الطبي.وفى سياق متصل، نظمت إدارة صحة البيئة والثقافة الصحية بمديرية الصحة بالبحيرة قوافل توعوية وندوات تثقيفية وجلسات توعية بمراكز البحيرة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف للقضاء على ختان الإناث وأمراض سوء التغذية تحت شعار العقل السليم في الجسم السليم.وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل الوزارة أهمية نشر الوعي على أوسع نطاق للقضاء على هذه العادات الضارة، معربا عن مدى أهمية تلك الندوات والدورات التدريبية في توضيح خطورة تلك الممارسة ومضاعفاتها النفسية والجسدية وأنها انتهاكا لحق الطفلة والزوجة والزوج كما أنها قد تؤدي إلى الوفاة أو قد ينتج عنها العديد من المضاعفات.