برلمانية: تصريحات سفير فرنسا دليل دور مصر التاريخي إقليميًا وعالميًا

اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، تصريحات ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، والتي أكد فيها أن بلاده تعتبر أن أمن فرنسا يبدأ في مصر وإشادته بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين في كافة المجالات والتنسيق الوثيق فيما بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا، بأنها دليل قاطع على أهمية الدور التاريخى والمحورى الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.وأشادت إسماعيل، في بيان لها أصدرته اليوم، بتأكيد السفير الفرنسى بالقاهرة، ستيفان رومانيه، أن التعاون بين بلاده ومصر في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد مجالا جديدا بين البلدين، حيث تم استكشاف أنه من الأهمية تعزيز هذا القطاع على ضوء الأهمية التي توليها له مصر بشكل كبير، إضافة إلى تأكيده أن فرنسا أيضا تهتم بالابتكار بما في ذلك في قطاع البيئة والشركات الناشئة والمواصلات والقطاع المالي والمصرفي، وبالتالي كان هناك اهتمام كبير من الجانبين بتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.كما أكدت إسماعيل أن حديث السفير الفرنسى بالقاهرة عن جهود المجموعة الوزارية الرباعية، التي تضم كلًا من "مصر- الأردن- فرنسا- ألمانيا" لإعادة إحياء عملية السلام وتنظيم مؤتمر دولي للسلام، وتأكيده على أن هذه المجموعة تسعى إلى العمل على إعادة عملية السلام، لا سيما أن التوقيت مناسب على الصعيد الدولي الآن في ضوء ما جرى من تطبيع للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، إضافة إلى تأكيده أن بلاده ترى أنه لا استقرار طويل الأمد لهذه المنطقة دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك تسعى الدول الأربع إلى إعادة إحياء العملية السلمية، واقترحوا على الفلسطينيين والإسرائيليين خطوات لاستعادة الثقة.وقالت عضو مجلس النواب إن هذه الرؤية الفرنسية هى دليل قاطع على تطابق وجهة نظر باريس والقاهرة بشأن ملف السلام فى الشرق الأوسط، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح هذه الرؤية أكثر من مرة فى خطاباته التاريخية أمام منظمة الأمم المتحدة، وأصبحت تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولى، مؤكدة أن مصر حريصة كل الحرص على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.