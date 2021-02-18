رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: تصريحات سفير فرنسا دليل دور مصر التاريخي إقليميًا وعالميًا

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
اعتبرت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، تصريحات ستيفان روماتيه، سفير فرنسا لدى القاهرة، والتي أكد فيها أن بلاده تعتبر أن أمن فرنسا يبدأ في مصر وإشادته بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين في كافة المجالات والتنسيق الوثيق فيما بينهما حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ومن بينها الوضع في ليبيا، بأنها دليل قاطع على أهمية الدور التاريخى والمحورى الذى تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأشادت إسماعيل، في بيان لها أصدرته اليوم، بتأكيد السفير الفرنسى بالقاهرة، ستيفان رومانيه، أن التعاون بين بلاده ومصر في مجال تكنولوجيا المعلومات يعد مجالا جديدا بين البلدين، حيث تم استكشاف أنه من الأهمية تعزيز هذا القطاع على ضوء الأهمية التي توليها له مصر بشكل كبير، إضافة إلى تأكيده أن فرنسا أيضا تهتم بالابتكار بما في ذلك في قطاع البيئة والشركات الناشئة والمواصلات والقطاع المالي والمصرفي، وبالتالي كان هناك اهتمام كبير من الجانبين بتعزيز التعاون فيما بينهما في مجال الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

كما أكدت إسماعيل أن حديث السفير الفرنسى بالقاهرة عن جهود المجموعة الوزارية الرباعية، التي تضم كلًا من "مصر- الأردن- فرنسا- ألمانيا" لإعادة إحياء عملية السلام وتنظيم مؤتمر دولي للسلام، وتأكيده على أن هذه المجموعة تسعى إلى العمل على إعادة عملية السلام، لا سيما أن التوقيت مناسب على الصعيد الدولي الآن في ضوء ما جرى من تطبيع للعلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، إضافة إلى تأكيده أن بلاده ترى أنه لا استقرار طويل الأمد لهذه المنطقة دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك تسعى الدول الأربع إلى إعادة إحياء العملية السلمية، واقترحوا على الفلسطينيين والإسرائيليين خطوات لاستعادة الثقة.

وقالت عضو مجلس النواب إن هذه الرؤية الفرنسية هى دليل قاطع على تطابق وجهة نظر باريس والقاهرة بشأن ملف السلام فى الشرق الأوسط، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح هذه الرؤية أكثر من مرة فى خطاباته التاريخية أمام منظمة الأمم المتحدة، وأصبحت تحظى باهتمام كبير من المجتمع الدولى، مؤكدة أن مصر حريصة كل الحرص على ضرورة حصول الفلسطينيين على جميع حقوقهم المشروعة، وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

موضوعات متعلقة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»

نبيل فاروق يعود من جديد فى دار كيان