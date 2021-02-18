رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

التعليم العالى: تعيين 1067 عضو هيئة تدريس بالمعاهد العليا الخاصة والمتوسطة

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:13 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
ريم محمود _ اسراء جمال
طباعة
استعرض د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المعينين والمنتدبين والمعارين بالمعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، خلال العام الدراسى 20202021 والذين بلغوا 1067 حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أن عدد رؤساء مجالس الإدارة بالمعاهد الذين تمت الموافقة على تعيينهم بلغ (80) رئيسًا موزعين على النحو التالى: (30 بالمعاهد الهندسية، 32 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 5 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 2 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

وأضاف التقرير أن هناك حوالى (114) عميدًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (19 بالمعاهد الهندسية، 50 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 17 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 16 بمعاهد السياحة، 8 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 2 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

وأوضح التقرير أعداد الوكلاء الذين تم تعيينهم بالمعاهد والتى بلغت (47) وكيلًا موزعة على النحو التالى: (11 بالمعاهد الهندسية، 9 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 18 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 4 بمعاهد السياحة، 5 بمعاهد الإعلام واللغات).

ولفت التقرير إلى أن هناك ما يقرب من (90) أستاذًا تم تعيينهم بالمعاهد موزعين على النحو التالى: (61 بالمعاهد الهندسية، 4 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 10 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 5 بمعاهد السياحة، 10 بمعاهد الإعلام واللغات)، بالإضافة إلى تعيين حوالى (114) أستاذ مساعد منهم: (65 بالمعاهد الهندسية، 9 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 20 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 7 بمعاهد السياحة، 12 بمعاهد الإعلام واللغات، 1 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

كما أشار التقرير إلى أن هناك حوالى (276) مدرسًا تم تعيينهم بالمعاهد منهم: (115 بالمعاهد الهندسية، 65 بالمعاهد الإدارية والحاسبات والنظم، 30 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 15 بمعاهد السياحة، 45 بمعاهد الإعلام واللغات، 1 بالمعاهد الزراعية، 5 بالمعاهد العلوم الصحية والتمريض)، بالإضافة إلى (181) مدرسًا مساعدًا موزعين على النحو التالى: (93 بالمعاهد الهندسية، 43 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 9 بمعاهد السياحة، 25 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 9بمعاهد العلوم الصحية والتمريض)، فضلًا عن (165) معيدًا منهم: (75 بالمعاهد الهندسية، 62 بالمعاهد الإدارية والحاسب والنظم، 3 بالمعاهد العالية والمتوسطة للخدمة الاجتماعية، 4 بمعاهد السياحة، 15 بمعاهد الإعلام واللغات، 2 بالمعاهد الزراعية، 4 بمعاهد العلوم الصحية والتمريض).

وأضاف التقرير أن تشكيلات مجالس إدارات المعاهد بلغت 128 تشكيل مجلس إدارة للعام الدراسى 20202021.

موضوعات متعلقة

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

علاج النقرس.. أمل جديد للتخلص من مضاعفات كورونا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

الاتحاد الإفريقي يناقش أهمية التغذية المدرسية قبل الاحتفال القاري

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«الأغنية بين الأمس واليوم» بمركز طلعت حرب.. اليوم

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»