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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مشاركة المقاولين المحليين في «حياة كريمة» يوفر الآلاف من فرص العمل

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:13 م
المهندس أمين مسعود
المهندس أمين مسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أشاد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب، بالاجتماعات الوزارية التى يعقدها باستمرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، مثمنا تكليف الحكومة للمحافظات بفتح باب التسجيل للمقاولين المحليين لضمان الوصول لأكبر عدد ممكن من المقاولين الذين يمكن إسناد الأعمال إليهم، وأنه ستتم مشاركة قوائم كاملة تضم أسماء المقاولين المحليين بكل محافظة مع جهاز التعمير بوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال «مسعود»، في بيان اليوم الخميس، إن مشاركة المقاولين المحليين بمختلف المحافظات في تنفيذ المشروعات في هذه المبادرة الرئاسية غير المسبوقة في تاريخ مصر، يوفر الآلاف من فرص العمالة الحقيقية لشباب القرى، مطالبًا جميع المقاولين بالإسراع في تسجيل أسمائهم للبدء فى تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بتطوير وتحديث القرى والريف، خاصة بعد تخصيص الدولة 500 مليار جنيه لعمليات التنمية الشاملة لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة».

وأكد أن تنفيذ هذه المبادرة سوف يحدث تغييرًا شاملًا وحقيقيًا داخل القرى والريف المصرى ليس في مجال مد القرى والريف المصرى بجميع الخدمات ومشروعات البنية الاساسية ولكن سيحول القرى والريف المصرى وحدات اقتصادية وإنتاجية من خلال اقامة وتشييد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مختلف المجالات، وهذا سيكون له تأثيره الايجابية على الحد من البطالة لدى الشباب، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة هجرة شباب القرى للمدن بحثًا عن فرص عمل.

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