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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أول تحرك برلمان بشان إعدام شجر الكافور التاريخى فى الجيزة

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:22 م
النائبة شيماء حلاوة
النائبة شيماء حلاوة
عائشة حسن
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تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس البرلمان، بشأن أزمة إعدام شجر الكافور التاريخى ببعض مناطق محافظة الجيزة، مؤكدة إلى أن هذا الأمر قد آثار حالة من الضجة والانزعاج الشديد لدى المواطنين، وعلماء البيئة والجمعيات الأهلية المهتمة بتربية الأشجار.

وأوضحت حلاوة، أن هذا القرار يعتبر تعسفيًا ضد ثروة قومية من ثروات المحافظة التى امتدت لسنوات طويلة، خاصة وأن قرار الإزالة، قد تم لأسباب غير موضوعية أو لأسباب "غامضة "، خصوصًا أن هذا النوع من الأشجار يمثل كنزًا نباتيًا حقيقيًا نظرًا لأهميته القصوى، التي يبدو أنها غابت عن متخذى القرار.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الأسباب المذكورة من قِبل اللجنة المُشكلة للوقوف على حقيقة ذلك الأمر، والتي تتمثل في الضعف العام للأشجار، وبعضها جاف والأخرى مصابة بالأمراض الفطرية والحشرية، بالإضافة إلى وصول أنسجة الجذور ومنطقة التاج إلى حالة الموت، يشوبه العديد والعديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام، نظرًا للقيمة الكبيرة التي يمثلها ذلك النوع من الأشجار.

ووجهت البرلمانية تساؤلات لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، جاءت كالتالى:
- ما هو العدد الحقيقي لشجر الكافور الذي قد تم إعدامه؟
- ما هو السبب الحقيقى وراء قرار إعدام شجر الكافور بالمناطق السالف ذكرها مع العلم أن هناك أنواعًا عديدة من الأشجار المتهالكة للغاية والأكثر خطورة من حال شجر الكافور بكل مناطق المحافظة منذ زمن بعيد ولم تتم إزالتها حتى الآن؟
- ما مصير شجر الكافور الذي تم اقتلاعه؟
- أين ذهب شجر الكافور الذي يعد بالعشرات وبالتالي له خطة للتخزين التي لا نعلم عنها شيئًا؟
- ما هي القيمة الشرائية لشجر الكافور المعمر والذي تجاوز عمره أكثر من 100 عام في بعض الأحوال؟
- ما هو نوع الشجر الذي قد تمت زراعته من جانب محافظة الجيزة بديلًا لما قد تم إعدامه؟ وهل هو نفس النوع (شجر كافور) أم نوع آخر؟.

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