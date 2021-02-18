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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مصر للدراسات الاقتصادية» يطالب بإجراءات تشريعية لوقف التزايد السكاني

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:48 م
الدكتور مصطفى أبو
الدكتور مصطفى أبو زيد
سيد علي
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قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية منذ ست سنوات مضت وهى تعمل وفق رؤية استراتيجية طموحة وبرنامج عمل حكومة والإطار العام لرؤية مصر 2030 في تحقيق اقتصاد قوى تنافسى متنوع ومستدام، يعود بالإيجاب على عدة أهداف مهمة للغاية في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تطبيق مفهوم النمو الاحتوائى الذى يعنى توزيع كافة عوائد التنمية بالشكل الذى يضمن عدالة التوزيع إلى جانب استهداف كافة محافظات الجمهورية لتقليل كافة الفوراق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أبوزيد، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الدولة المصرية تعمل بالتوازى على كافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية من خلال المشروعات القومية التي تسهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادى، والذى معه يتولد فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تؤدى إلى انخفاض معدل البطالة، ومع ما تم تحقيقه حتى الآن من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 3.6% خلال العام المالى الماضى، وانخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة بلغ 1.8%، وضخ الكثير من الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية أن كل ما تحقق في سنوات قليلة، والذى يعد طفرة ونقلة ونوعية في تقدم جودة حياة المواطن المصرى مع تزايد عدد السكان بوتيرة متسارعة أكبر من معدلات النمو والتنمية، لتتلاشى كل تأثيرات تلك المؤشرات وانعكاسها على حياة المواطنين، مؤكدا أنه لا بد من إجراءات من شأنها كبح جماح التزايد السكانى المطرد من خلال إجراءات تشريعية تكون ملزمة للمواطنين لخفض مستويات الإنجاب.

وتابع أبوزيد: لا بد أن يكون هناك دور فعال وقوى للمجلس القومى للمرأة في تقديم حزمة من البرامج التوعوية التي توضح المخاطر الاقتصادية والصحية والتعليمية من قضية الانفجار السكانى غير المخطط، إلى جانب حملات طرق الأبواب في المحافظات الريفية التي تقل فيها ثقافة الصحة الإنجابية، لتكون وسيلة مباشرة لتوضيح كافة التفاصيل.

وأشار أبوزيد إلى أن الإعلام عليه دور في توضيح تلك القضية بكل أبعادها ومخاطرها وسلبياتها على واقع الحياة المصرية.

وأوضح أن الدولة المصرية تعلم أن رأس المال البشرى من أهم الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكن التزايد المطرد الذى يفوق قدرة الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية بالشكل اللائق سيكون أكثر صعوبة إذا ظل الوضع كما هو عليه الآن.

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