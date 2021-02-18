نسمة محجوب تتعاقد علي طرح ميني ألبوم قريبًا

تعاقدت المطربة نسمة محجوب علي طرح ميني ألبوم جديد مع منصة "The Music Hub"، والذى يضم 5 أغنيات يتم طرحها تباعًا، علي طريقة الفيديو كليب، ووقعت العقد مع هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي.ومن أغنيات الألبوم التي سيتم طرحها "كفاية"، و"يا غاوي هروب"، و"عابر سبيل"، و"خصوصًا راجل"، فضلًا عن أغنية "كل شمس ولها ظل"، والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.جدير بالذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها، حيث بدأت الغناء في العاشرة من عمرها، ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة 7 سنوات، وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، وجاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائي لاكتشاف المواهب، حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة، بعدها نجحت في تحقيق انتشار فني واسع.