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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

برنامج رامز جلال رمضان 2021.. تأجيل اختيار الاسم بعد توقف التصوير أسبوعين

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:22 م
رامز جلال
رامز جلال
محمد قدري
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يبحث الكثير من متابعي البرامج التليفزوينية عن تفاصيل برنامج رامز جلال رمضان 2021 المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم على شبكة قنوات إم بي سي، من خلال قنوات MBC مصر وmbc وmbc العراق، بعد أن حققت المواسم السابقة من برنامج رامز نجاحات كبيرة من خلال المقالب التي يقدمها في كبار النجوم بطريقة كوميدية.

برنامج رامز جلال رمضان 2021

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل برنامج رامز جلال رمضان 2021، فخلال الأيام الماضية توقف تصوير البرنامج لفترة محددة بعد تصوير ثُلث حلقات البرنامج بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقررت الجهة المنتجة للبرنامج الجديد تأجيل التصوير لفترة والعودة خلال أسبوعين، وهذه المرة سيتم استكمال التصوير بالمملكة العربية السعودية مع إمكانية التعديل على الفكرة، وتم الاستعانة بالإعلامية السعودية لجين عمران للإيقاع بالفنانين الضحايا للمشاركة في العمل الجديد على غرار المواسم الماضية من البرنامج.

وحتى الآن لم يستقر على اسم البرنامج بشكل نهائي حتى الآن وقرر الفريق الاستمرار في التصوير وبعد اقتراب الانتهاء منه سيتم وضع الاسم النهائي مع اختيار أغنية التتر التي يتميز بها رامز جلال كل عام وتحقق انتشارا كبيرا مع الأحداث والحلقات المختلفة التي تبدأ الشبكة العارضة إذاعتها بعد آذان المغرب أول أيام شهر رمضان الكريم.

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سر توقف تصوير برنامج رامز جلال 2021

وبعد انتهاء عرض البرنامج الجديد لرامز جلال ينتظر عرض أحدث أفلامه المؤجلة قبل عام باسم "أحمد نوتردام" المقرر عرضه خلال عيد الفطر القادم من خلال الكوميديا الجديد الممزوجة بمشاهد الرعب بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي وغادة عادل ومن تأليف لؤي السيد ومن إخراج محمود كريم.



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