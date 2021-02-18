الكهرباء: 320 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالفيوم

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن محافظة الفيوم شهدت عمليات تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة بلغت 320 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء، ضمن نطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفتره من عام 2014 حتى 2020.وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقًا لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وفى هذا الصدد ففي نطاق محافظة الفيوم إحدى المحافظات التابعة لنطاق عمل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفتره من عام 2014 حتى عام 2020 بلغ عدد المشتركين حوالى (695 ) الف مشترك عام 2020 بزياده قدرها ( 100) الف مشترك عن ما كانت عليه عام 2014.وتم تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خــــلال الفترة من 2014 حتى 2020 بإستثمارات بلغت مبلغ وقدره (320) مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ عدد (10) موزعات جديده، وتنفيذ عدد (212) محول جديد واضافة قدرة 140.2 م.ف.أ بالإضافة الى 157 كشك معدنى، وتركيب عدد (1533) عامود جهد متوسط وعدد ( 2104 ) عامود جهد منخفض.وتم تنفيذ أعمال توسعية وإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ حوالى 370 كم كابلات و170 كم موصلات وتنفيذ أعمال توسعية واحلال بشبكة الجهد المنخفض بتنفيذ حوالى10 كم كابلات و1095 كم مواصلات.وفى إطار حرص الدولة على تأمين المواطنين من المخاطر فقد تم تنفيد عدد (155) عملية ضمن مشروع تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط الماره أعلى الكتل السكنية بالمحافظة بإجمالي تكلفة ( 80) مليون جنيه بطول (70) كم.وفى مجال مواكبة التطور التكنولوجى ومعالجة أخطاء فواتير الكهرباء التى كانت من أهم مشاكل العملاء، تم تركيب عدد (180) ألف عداد مسبق الدفع وعدد ( 3600 ) عداد ذكى، كما تم تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة بما يتناسب مع معايير ومؤشرات اداء مراكز الخدمه،وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل سعيًا إلى تحقيق رضاء المشتركين.وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.كما أكد على ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضًا على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.