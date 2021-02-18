رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برامج تدريب لصيادلة هيئة الدواء بالتعاون مع «دستور الدواء الأمريكى»

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:10 م
تدريب لصيادلة هيئة
تدريب لصيادلة هيئة الدواء
فاتن خديوى - سارة سعودى
طباعة
أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن تنظيم ورشة عمل للعاملين بالهيئة للتدريب على التفتيش والتدقيق على معامل رقابة الجودة بمصانع الأدوية ومراكز الثبات، وذلك بالتعاون مع دستور الدواء الأمريكى، بحضور ممثل دستور الدواء الأمريكي USP في مصر والشرق الأوسط، وهى شركة "الماسات" وممثلين عن الشركات الراعية.

وأوضحت أن تلك الورشة تأتى في ضوء رؤية الدولة التي تتبنى أولوية تطبيق معايير الرقابة الدولية، ومراعاة التحقق من جميع اشتراطات الجودة والأمان في كل مراحل التصنيع، وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية، ودورها الداعم للارتقاء بالمستوى التقني والفني وبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بها.

وأكد الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بالتنسيق مع دستور الدواء الأمريكى من أجل تطبيق أحدث البرامج التدريبية المتخصصة لمختلف العاملين بالهيئة، وأن الهدف من الورشة هو تنمية قدراتهم الفنية وإكسابهم مهارات جديدة ترتقى بأدائهم الوظيفي، وتمكنهم من القيام بمهامهم التي تساهم في حصول المواطن على مستحضرات دوائية تتمتع بالمأمونية والفاعلية.

وأشار إلى أنه تم تدريب ما يزيد عن 70 متدربا من مختلف إدارات الهيئة، وأنه تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، وأن الورشة استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وأوضح أن التدريب شمل التعرف على أحدث طرق التدقيق والتفتيش الرقابى على المعامل ومراكز الثبات طبقا لأحدث المعايير العالمية وتقييم نظم الجودة من خلال أمثلة عملية متعددة، كما تم التدريب على أنواع التدقيق المختلفة ومنها ما يقوم على أسس تحديد المخاطر risk-based audits، والتأكد من نزاهة البيانات Data Integrity، وتصنيف ملحوظات ومخرجات التفتيش، وكتابة التقارير ومتابعة عملية التدقيق Follow up audits.

وأوضح أن هذا التدريب ضمن خطة الهيئة لتطبيق سلسلة من برامج التدريب المتخصصة طبقا لأحدث المعايير والبرامج الدولية، لبناء كوادر فنية تتمتع بكفاءة ومهارات عالية، بما يعود بالنفع على منظومة الدواء المصرية، والمنظومة الصحية وصحة المواطن بشكل عام.

موضوعات متعلقة

تفاصيل مشكلة شيكابالا الجديدة في الزمالك (خاص)

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«الأغنية بين الأمس واليوم» بمركز طلعت حرب.. اليوم

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»