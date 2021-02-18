استمرار إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء موجة الطقس السيئ

أكد مسئولو ميناء العريش البحري بشمال سيناء استمرار إغلاقه لليوم الثاني على التوالي، وذلك بسبب الظروف الجوية.وقال مسئول بالميناء، في تصريح اليوم الخميس، إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصدرت قرارها، أمس، بإغلاق الميناء نتيجة للظروف الجوية التي تتعرض لها محافظة شمال سيناء حاليا، والتي أدت إلى ارتفاع حركة الأمواج في البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.وأضاف أنه سيتم انتظام الحركة بالميناء فور إعادة تشغيله، خاصة أن الميناء في انتظار وصول 4 سفن لنقل الأسمنت والملح للتصدير إلى الخارج عن طريق الميناء.