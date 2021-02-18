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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أمين سر «اقتصادية النواب»: نحتاج لتفكير عملي في قضية الزيادة السكانية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:09 م
النائب أحمد دياب
النائب أحمد دياب
سيد علي
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أكد النائب أحمد دياب، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الزيادة السكانية هي الوحش الذى يلتهم أي أثر للتنمية التي تتم فى كافة المجالات، لأن المخرجات أقل بكثير من المدخلات، لأن المدخلات أغلبها ينصهر فى بوتقة الزيادة السكانية.

وأضاف دياب، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه لابد أن يكون هناك تفكير عملى فى قضية الزيادة السكانية، مضيفا أنه لابد أن يكون هناك تنمية فكرية وثقافية بخطر الزيادة السكانية للمواطنين.

وتابع أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: "تقابلنا مشكلات كثيرة جدا على سبيل المثال أسرة بها 5 فتيات فى مرحلة الزواج ويسكنوا فى أوضة وصالة"، لافتا إلى أن وزارة الإعلام لم تقم بأي دور مؤثر للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

وطالب دياب الحكومة، بعمل حملات توعية للمواطنين بخطورة الزيادة السكانية، مطالبا وزارة الصحة بعمل حملات تنظيم الأسرة، وتوعية السيدات بأهمية تنظيم النسل خاصة فى القرى والمناطق العشوائية.

وأشار أمين سر اقتصادية النواب، إلى أن التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة فى كافة المجالات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لا ينكرها إلا جاحد، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد مشروعا قوميا وإنجازا كبيرا، والتي ستعمل على تطوير وتحسين مستوى معيشة المواطنين.


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