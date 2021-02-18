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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول مواعيد القطارات «طنطا القاهرة» اليوم.. وأسعار التذاكر

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:23 م
القطارات
القطارات
شيماء حسين
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عادة ما يدير الراغبين في السفر إلى محافظة الغربية محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة جدول مواعيد القطارات "طنطا القاهرة" اليوم للحصول على معلومات كافية عن مواعيد قطارات هيئة السكك الحديدية التي أصبحت أفضل وسائل السفر، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مواعيد القطارات وأسعار التذاكر وكيفية الحجز إلكترونيا.

جدول مواعيد القطارات "طنطا القاهرة" اليوم الخميس


يمكن للراغبين في السفر من محطة مصر إلى محافظة الغربية الحجز في مواعيد القطارات الآتية وفقا لظروفهم حيث ينطلق القطار رقم 984 من محطة طنطا في تمام الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا، ويصل القاهرة في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة صباحا.

وينطلق القطار رقم 966 في تمام الساعة الرابعة وخمس وعشرين دقيقة عصرا ويصل الساعة السادسة والربع مساء، فيما يتحرك القطار رقم 169 الساعة الخامسة وثلاث وأربعين دقيقة مساء ويصل الساعة السابعة مساء، ويتحرك القطار رقم 994 الساعة السابعة مساء ويصل الساعة الثامنة وخمس وعشرين دقيقة مساء.

أسعار تذاكر قطارات طنطا القاهرة


تختلف أسعار قطارات طنطا وفقا لاختلاف درجة القطار ولكن الفروق ليست شاسعة حيث يصل سعر القطار المكيف والمميز درجة ثانية 36.4 جنيه، فيما يصل سعر التذكرة اكسبريس أسباني مكيف درجة أولى 46.8 جنيه، ودرجة ثانية 36.4 جنيه، ويصل سعر تذكرة القطار VIB درجة أولى 72.8 جنيه، ودرجة ثانية 62.4 جنيه والقطار التوربيني درجة أولى 62.1 جنيه، والدرجة الثانية 41.6 جنيه .

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كيفية حجز تذاكر قطارات إلكترونيا


يمكن معرفة جدول مواعيد القطارات "طنطا القاهرة" اليوم وأسعار التذاكر من خلال رابط هيئة سكك حديد مصر بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا )

اختيار نوع الخدمة من خلال القائمة الرئيسية

كتابة بيانات الراغب في الحجز 

اختيار الميعاد المناسب له وفقا لجدول تحرك القطارات 

اختيار وسيلة الدفع 

الضغط على تأكيد الحجز عقب التأكد من صحة البيانات المكتوبة

طباعة التذكرة

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