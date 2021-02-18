هزة أرضية بقوة 3.6 درجة بمقياس ريختر فى المغرب

أعلن المعهد المغربى للجيوفيزياء، أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجات بمقياس"ريختر"، اليوم الخميس، بإقليم أشتوكة آيت باها.وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى، التابعة للمعهد نفسه، أن الهزة حدد مركزها بساحل "سيدي بيبي"، مضيفة أن هذه الهزة سجلت على عمق 5 كيلومترات، عند التقاء خط العرض 30.205 درجة شمالاً وخط الطول 9.777 درجة غربًا.