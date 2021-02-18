العثور على جثة تاجر في بلبيس بالشرقية

عثر أهالي مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على جثة تاجر خردة، فى العقد الثالث من العمر، وتم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن بعد الانتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة.و تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى بلبيس المركزي لـ " ط. م. م. ا" 34 سنة، تاجر خردة، جثة هامدة، وتبين العثور على الجثة أمام قرية الرويسات بطريق "بلبيس- العاشر من رمضان"، وقد تم تحرير المحضر اللازم.