زيادة الربط والإمداد الكهربائي بين مصر والسودان

أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، الدكتور جبريل إبراهيم، على زيادة الربط والإمداد الكهربائي، وتبادل الخبرات والتعاون في مجال مكافحة التهريب وصولا لمرحلة التكامل مع مصر، بجانب ضرورة تفعيل اللجنة الوزارية السودانية المصرية المشتركة لتطوير التبادل التجاري، وفقا لما نقلته صحيفة «السوداني»، اليوم الخميس.وأثنى «جبريل»، في اجتماع أمس الأربعاء، مع سفير مصر في الخرطوم، حسام عيسى، على التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية وتشجيع التبادل الأمني والاقتصادي لرفع الميزان التجاري بين البلدين، مع ترفيع العلاقات إلى ما هو أفضل، وقال إن الجانبين وقفا على التجربة المصرية الخاصة بكيفية (إدارة تعاونيات السلع المدعومة) وتحرير الاقتصاد وإدارة آثارها.يأتي هذا فيما أعلن السفير المصري في الخرطوم عن زيادة الربط الكهربائي للسودان، وتشجيع التبادل التجاري وتفعيل وتنشيط القوانين الجاذبة للاستثمار بين البلدين، مؤكدا ضرورة قيام المدينة الصناعية بالسودان وتفعيل التجارة التفضيلية التي تتيحها منظمة الكوميسا، لتبادل المنتجات المصرية والسودانية، وذلك بالاستفادة من النقل البري بينهما، وأضاف: "هنالك زيارة لوفد مصري كبير، برئاسة وزير مجلس الوزراء للسودان"، مشيرا إلى وقوف مصرمع السودان لتخطي أزماته.