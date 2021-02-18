عبدالرحمن أحمد يشارك فى مسلسل «موضوع عائلى»

يشارك الفنان الشاب عبدالرحمن أحمد، في مسلسل "موضوع عائلي"، الذي يجسد بطولته الفنان ماجد الكدواني.ومن المنتظر أن يعرض مسلسل "موضوع عائلي" عبر إحدى المنصات الرقمية، وهو مكون من 10 حلقات، ويجري حاليا اختيار باقي أبطال العمل.ومسلسل "موضوع عائلي" يعد أولى المسلسلات التي يدخل بها ماجد الكدواني، عالم المنصات الرقمية، وهو من إخراج احمد الجندى، وتأليف محمد عز، وكريم يوسف، وأحمد الجندي، وسامح جمال.يشار إلى أن عبدالرحمن أحمد شارك في عدد من الأعمال الدرامية، منها حكايات بنات، كيد النسا، وشارك في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق" وهو بطولة أوس أوس، وحمدي الميرغني.