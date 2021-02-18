«حياة كريمة».. مستفيدون من المبادرة يتحدثون لـ«الدستور»

• منال: أمي احتاجت جراحة والمبادرة وفرتها لي



• سوسن: تابعت حملي معاهم مجانا



• محمود: تحملوا كل تكاليف عودة الرؤية لعيني



تعد إطلاق القوافل الطبية المتخصصة في كافة محافظات الجمهورية أحد أبرز المهام التي تقوم بها مبادرة "حياة كريمة"، التي أوصى بتدشينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تقديم الدعم والرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا.مؤخرًا أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قوافل طبية في عدد من محافظات الوجه القبلي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، للكشف والعلاج مجانًا، وتتضمن القوافل مختلف التخصصات الطبية للكشف على صحة المواطنين.كشفت وزارة الصحة أن القوافل الطبية التي تطلقها "حياة كريمة"؛ تتمثل في عيادات نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل.تحدثت "الدستور" إلى مستفيدين من القوافل الطبية قد تلقوا الرعاية بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.منال سيد، أربعينية، طافت بوالدتها على العديد من المستشفيات والأطباء، الذين أكدوا ضرورة التدخل الجراحي لإجراء عملية في عين والدتها لاسترجاع نظرها، وكي تتمكن من الرؤية التي كادت تفقدها يوم بعد يوم.وتضيف منال: "مبلغ العملية كان ضخم جدا منقدرش نتكفل بيه لأنه كان أكتر من 10 آلاف جنيه، غير المصروفات الأخرى ولكن أحد لأطباء نصحني أن أعمل العملية تبع حياة كريمة وأنها مبادرة تساعد الفئات الأكثر احتياجًا".وذكرت أن والدتها كشفت أولا لدى المبادرة وشخص الأطباء حالتها وأكدوا على احتياجها للتدخل الجراحي، ومن ثم تم تحديد موعد العملية لإجرائها مجانًا دون أن تتحمل هي أو ووالدتها أي تكاليف، على أن تتكفل حياة كريمة بجميع المصروفات.سوسن عباس، من محافظة أسوان، أوضحت أنه باستمرار يتم إطلاق قوافل طبية بمختلف مناطق المحافظة، وتتمثل القوافل في الكشف على جميع الأمراض والحالات بشكل مجاني.تضيف: "أنا في الشهر الثالث من الحمل وكان ضمن القوافل الموجودة أطباء النساء والتوليد، فا كشفت معاهم وبدأت أتابع معاهم، وكان كل ده بالمجان، بالإضافة إلى أن الدكتور كتب لي بعض الأدوية ومقويات المناعة وصرفتهم بالمجان".محمود سيد، من محافظة المنيا، يقول أنه منذ عدة أشهر قد شعر بأعراض من الصداع الشديد الذي أصبح مزمنًا لديه وبالتزامن مع ضعف الرؤية، وهنا قرر أن يكشف بإحدى القوافل الطبية التي تطوف المدن والمراكز بالمحافظة.وذكر محمود أنه بعد الكشف تم تشخيصه كإحدى حالات ضعف النظر، مع وجوب ارتداء نظارة طبية والاستمرار على نوعين من قطرات العين، معلقًا: " طبعا كل دا كان هيكلفني كتير وأقل نضارة مش هتقل عن 200 أو 300 جنيه، وكذا القطرة كانت غالية، بس كل دا القافلة وفرتهولي بالمجان بدون دفع أي مصاريف".خصصت المرحلة الأولى من برنامج حياة كريمة حوالى 20 مليار جنيه لخدمة 375 قرية مختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تستهدف إلى تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، للوصول إلى 4.5 مليون مواطن.وتستهدف الحكومة من برنامج "حياة كريمة" الوصول إلى عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطى العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.