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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة عمليات بـ«التموين» لمتابعة توافر السلع خلال الطقس السيئ

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:17 م
وزارة التموين
وزارة التموين
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تعمل لليوم الثالث على التوالي، لمواجهة تقلبات الطقس، بتلقي أي شكاوى من المواطنين، بالإضافة للتأكد من تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للسلع لتكفي مدة تتراوح ما بين 6 أشهر و7 أشهر مقبلة.

كما تتابع مديريات التموين على مستوى المحافظات، خاصة المحافظات الساحلية، للتأكد من انتظام عمليات صرف السلع التموينية من مخازن تجارة الجملة العامة والمصرية على البقاليين ومشروع جمعيتي، بالإضافة لمتابعة انتظام عمل المخابز والتي تنتج يوميا 270 مليون رغيف، والمستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة الرئيسة ومصانع البوتاجاز.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات بالوزارة لم ترصد أي شكاوى بنقص أي سلع غذائية أو غير غذائية في مخازن تجارة الجملة العامة والمصرية التي تغطي احتياجات محافظات الوجه البحري والقبلي.

وقالت الوزارة، في تقرير لها، إن المخابز البلدية تعمل بشكل منظم في إنتاج الخبز المدعوم للمستفيدين على البطاقات التموينية بواقع ٥ أرغفة يوميا و١٥٠ رغيفًا شهريًا، فضلًا عن أنها تقوم باستلام الدقيق استخراج ٨٢٪ من المطاحن بالقطاعين العام والخاص حسب الربط عليها، مضيفا أن جميع المطاحن تقوم بعمليات الطحن ولم تتوقف أثناء سقوط الأمطار ولديها أرصدة احتياطية من الدقيق تكفي عدة أيام متتالية.

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