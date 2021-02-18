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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 550 كيلو جرام دقيق مُدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:00 م
ضبط دقيق مُدعم
ضبط دقيق مُدعم
سارة الوردانى
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أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أنه تم تشكيل حملة مكبرة من إدارة تموين كفر صقر برئاسة محمد الشاعر مدير الإدارة.

أسفرت الحملة عن تحرير ٥ محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفه لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين ضد أصحاب مخابز مخالفه لإثبات حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير محضر جنح أمن الدولة ضد صاحب محل تجاري لبيعه سلع مجهول المصدر فتم ضبط ٢٠ كيلو شاي، وتحرير محضر جنح أمن الدولة ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضر جنح أمن الدولة لتجميع دقيق بلدى مدعم بواقع ١١ شيكارة وزن الواحدة ٥٠ كيلو قبل بيعها في السوق السوداء.

وتستمر الحملات التفتيشية على الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى إلتزام أصحابها بالقوانين والمقررات التموينية لمنع إحتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

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