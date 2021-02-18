رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تحديث الصناعة» يتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لدعم رواد الأعمال

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:59 ص
المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الكريم
دعاء أبو العزم
طباعة
وقع المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة المهندس محمد عبد الكريم، بروتوكول تعاون مع رئيس معهد بحوث الإلكترونيات الأستاذ الدكتور هشام الديب، لدعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال صناعة الإلكترونيات، وتعزيز مساهمتهم في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال دمجهم في سياسات وبرامج التنمية الصناعية.

واتفق الطرفان على التعاون في مجال استغلال مخرجات مشروعات معهد بحوث الإلكترونيات من منتجات وخدمات خاصة في مجالات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة من خلال تسويقها للمجتمع الصناعي المصري.

كما نص التعاون على تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال في مجال صناعة الإلكترونيات التابعين لـ"حاضنة طريق" بهدف زيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يؤثر إيجابيًا على الاقتصاد القومي ويزيد من فرص العمل للشباب المبتكر.

هذا ويسعى البروتوكول الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات لاستغلال إمكانيات معهد بحوث الإلكترونيات من معامل وطاقم بحثي وتطبيقي لتدريب الكوادر الشبابية بالصناعة علي أحدث التقنيات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والالكترونيات، وكذلك إيجاد حلول لمدخلات الإنتاج في مجال صناعة الإلكترونيات لإنتاجها محليا بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

اتفق الطرفان أيضًا على المشاركة في ربط رواد الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات بالشركات الصناعية المُسجلة بمركز تحديث الصناعة بهدف تقديم الاستشارات الفنية لتطوير المنتجات الصناعية وتصنيع النماذج الأولية للمنتجات الإلكترونية والهندسية.

هذا ويتم عرض التحديات المختلفة التي ستواجه الشركات الصناعية المسجلة لدى المركز على الباحثين بمعهد بحوث الإلكترونيات، وكذلك على الشركات التكنولوجية الناشئة ورواد الأعمال التابعين للمعهد لإيجاد حلول لها.

كما سيتم التعاون في رفع كفاءة العاملين في الشركات الصناعية المسجلة لدى المركز من تنطبق عليهم الشروط من خلال البرامج التدريبية والمعامل والباحثين التابعين للمعهد.

ويعمل البروتكول على دعم السياسات المُحفزة للإبداع وتعميق التصنيع المحلي، والتعاون في تخصيص برامج مشتركة لتحفيز التحول الرقمي للصناعة ودراسة الفجوة القائمة للانتقال للثورة الصناعية الرابعة.

وعقب توقيع البروتوكول تفقد المهندس محمد عبد الكريم والأستاذ الدكتور هشام الديب، الأقسام البحثية والمعامل المركزية بمعهد بحوث الالكترونيات للتعرف على آليات عمله والتعرف على مجريات تطوير الإلكترونيات.

وأشاد المهندس عبد الكريم بما يقدمه معهد بحوث الالكترونيات من مشروعات مختلفة تعود إيجابيا على الصناعة المصرية من خلال توطين التكنولوجيا في كافة المنتجات.

الجدير بالذكر أن معهد بحوث الإلكترونيات أنشئ بقرار جمهوري عام 1989 ومهمته إجراء الدراسات التي تتضمن البحوث الأساسية والتطبيقية بأحدث التكنولوجيات في مجال الالكترونيات، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد وزيادة إمكانيات التنافس صناعيًا واستراتيجيًا من خلال زيادة القيمة المضافة من حيث الجودة والإنتاجية.

موضوعات متعلقة

أخبار السفر إلى السعودية.. موعد استئناف الرحلات

سقوط أجزاء من عقار وسط الإسكندرية.. وتدخل عاجل من الحى (صور)

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

الأمم المتحدة تعتمد إسهامات منتدى شباب العالم منصة دولية لقضايا الشباب

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«الأغنية بين الأمس واليوم» بمركز طلعت حرب.. اليوم

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»