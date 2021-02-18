بالتطبيق الجديد.. خطوات تسجيل قراءة عدادات الكهرباء في 11 محافظة

أطلقت وزارة الكهرباء برنامجا جديدا تحت اسم "برنامج القراءات الموحد"، عبر «جوجل بلاي» يتيح تسجيل قراءات عدادات الكهرباء بشكل دوري، بما يضمن انتظام صدور الفواتير وعدم تراكم الاستهلاكات، عبر الرابط ويتيح البرنامج للمشتركين في نطاق شركتي القناة ومصر العليا لتوزيع الكهرباء، الشركتين اللتان تضمان 11 محافظات.وهم محافظات "البحر الأحمر، وجنوب وشمال سيناء، والشرقية، والاسماعيلية، والسويس، وبورسعيد، وقنا، والأقصر، سوهاج، وأسوان"، لتسجيل القراءة بشكل دوري شهريا لضمان صدور فاتورة تعبر عن استهلاكهم الحقيقي على أن يتم تعميم البرنامج بشكل تدريجي على باقي الشركات والمحافظات.-وترصد "الدستور" في السطور التالية خطوات لتسجيل قراءة عداد الكهرباء 2021:1- تسجيل القراءة من خلال الموقع الرسمي لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.2- يمكن التسجيل من خلال تطبيق "القارئ الذكي لعداد الكهرباء" التابع لشركة "شعاع"، المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء.3- يمكن للمشترك الاتصال بالخط الساخن لوزارة الكهرباء ورقمه 121 وإبلاغ القراءة.• خطوات استخدام تطبيق القارئ الذكي لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء 20211- تحميل التطبيق المجاني "القارئ الذكي لعداد الكهرباء".2- الدخول على خانة انشاء حساب جديد واختيار شركة توزيع الكهرباء التابع لها.3- قم بتسجيل البيانات الخاصة بك وهي رقم "الهاتف المحمول، الايميل، الرقم السري"، واختيار الإدارة التابع لها.4- ادخل الاسم ورقم المحمول والرقم السري الذي تم تسجيله عند إنشاء الحساب ويجب التقاط صورة لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذى تقوم بتسجيل بياناته، وهى خاصية يتم فعلها مرة واحدة عند إنشاء الحساب فقط.5- اضغط على خانة إرسال الطلب بعد التقاط صورة فاتورة الكهرباء، وبعد قبول شركة شعاع الطلب تظهر لك شاشة خاصة بإدخال الاسم والرقم السري.6- سيتم تنبيه المشترك بموعد إرسال القراءة حسب دورة القراءة بكل شركة توزيع كهرباء، يقوم المشترك باختيار خانة التقاط صورة لتصوير العداد ويضغط على كلمة إرسال ليتم إرسالها لشركة شعاع.