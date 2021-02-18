«المستثمرين»: الصناعة المحلية لها تأثير قوي في خفض نسبة البطالة

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، عأهمية دور الصناعة المصرية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بالإضافة إلى أنها تقوم بخفض نسبة البطالة من خلال توفير فرص عمل مناسبة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، فضلًا كونها تعزز من ثقة المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.وأضاف هلال، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدارت أزمة وباء كورونا خلال الموجتين الأولى والثانية بطريقة احترافية شديدة، وذلك يرجع إلى نتيجة نجاح إجراءات الاصلاح الاقتصادي وهذا بشهادة المؤسسات الدولية.وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يعتزم إنشاء منصة إلكترونية لخدمة الصناعة المحلية، من خلال عرض أحدث الأخبار والمعلومات التي يقوم بها الاتحاد وجمعياته، فهي فكرة هدفها فتح أسواق جديدة للمنتجات المحلية في داخل وخارج مصر.