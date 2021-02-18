شاهد.. أول صور لـ «سفاح الجيزة»: «مقتلتوش»

سألت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، وزوجاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، عن ارتكابه الواقعة.وأنكر المتهم أمام المحكمة ارتكابه الواقعة قائلا: «لا مقتلتوش».تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.واستمعت المحكمة لشقيقة الضحية التي هاجمت المتهم "دا اللي قتل أخويا.. دا ابن حرام"، فتصدى لها قاضي المحاكمة ونهاها عن توجيه الحديث أو سبه.وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.