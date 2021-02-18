شاهد.. أول صور لـ «سفاح الجيزة»: «مقتلتوش»
الخميس 18/فبراير/2021 - 12:07 م
نجلاء رفاعيطباعة
سألت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، اليوم الخميس، المتهم قذافي فراج عبدالعاطي المعروف بـ"سفاح الجيزة"، مالك محل للأدوات المكتبية بمنطقة فيصل، لقيامه بقتل صديقه رضا حميدة، وزوجاته عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، عن ارتكابه الواقعة.
وأنكر المتهم أمام المحكمة ارتكابه الواقعة قائلا: «لا مقتلتوش».
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
واستمعت المحكمة لشقيقة الضحية التي هاجمت المتهم "دا اللي قتل أخويا.. دا ابن حرام"، فتصدى لها قاضي المحاكمة ونهاها عن توجيه الحديث أو سبه.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.
وأنكر المتهم أمام المحكمة ارتكابه الواقعة قائلا: «لا مقتلتوش».
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد عطية، وعضوية المستشارين وائل إدريس، ويحيى عادل صادق.
واستمعت المحكمة لشقيقة الضحية التي هاجمت المتهم "دا اللي قتل أخويا.. دا ابن حرام"، فتصدى لها قاضي المحاكمة ونهاها عن توجيه الحديث أو سبه.
وكانت النيابة العامة أحالت قذافي فراج، الشهير بـ"سفاح الجيزة"، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بقتل زوجته ضمن 4 قضايا اتهم فيها القذافي بالقتل بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالجيزة والمنتزه بالإسكندرية، لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا 4 هم زوجته وسيدتان ورجل مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.