ضبط سيدة بتهمة النصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم

تمكنت مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا بطنطا فى محافظة الغربية، اليوم الخميس، من ضبط سيدة لقيامها بالنصب على 5 مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بدعوى قدرتها على توفير فرص عمل لهم بالخارج وتسفيرهم.كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 5 مواطنين مقيمون بمحافظة الغربية، بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، وتبين من التحريات صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات "حاصلة على دبلوم صناعى" مقيمة بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.