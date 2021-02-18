رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أعلى زيادة بعد الصين.. الديون تُحاصر تركيا

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:55 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
طباعة
تصدرت تركيا بعد الصين قائمة الدول النامية من حيث أعلى زيادة في نسبة الدين، وفقا للتقرير الدوري لمعهد التمويل الدولي بعنوان «مراقب الديون العالمي»، حيث تصدرت الصين القائمة، بينما جاءت تركيا في المرتبة الثانية تلتها كوريا الجنوبية، سجلت فرنسا وإسبانيا واليونان أعلى زيادة في نسبة الدين من بين الدول الأوروبية، وفقا لما نقته وسائل إعلام تركية،اليوم الخميس.

وفي مارس 2020 بلغ إجمالي دين تركيا الخارجي 431 مليار دولار.

وأفاد التقرير أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بنحو 24.1 ترليون دولار اعتبارا من نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2019 ليسجل 281.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت 257.4 تريليون دولار خلال العام الماضي.

وارتفعت نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي للدول بنحو 35 نقطة لتتجاوز 355 في المئة، وتتجاوز هذه الزيادة تلك التي تم تسجيلها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وأشار التقرير أيضا إلى احتمالية أن تقييد الضغوط السياسية والاجتماعية قيود الحكومات في تقليص الديون.


موضوعات متعلقة

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية 2021

«الأرصاد»: طقس الخميس شديد البرودة مع تكون الثلوج

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف شوارع بمركز ساحل سليم

image description

جامعة أسيوط تعين 14 مدرسًا جديدًا

image description

حملات لكسح مياه الأمطار.. وسواتر ترابية في رأس البر بدمياط

image description

أمطار خفيفة وشبورة مائية تغطي سماء السويس (فيديو)

image description

شاهد.. قوس قزح يزين المجرى الملاحي لقناة السويس

الأكثر قراءة

الأهلى يرد على رحيل بدر بانون إلى أوروبا

يبدأ الاثنين.. الأرصاد تكشف عن منخفض جوي جديد

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 18-2-2021 فى مصر

أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 18-2-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

أسهل الطرق للاستفادة من تسجيل إحلال السيارات الملاكي لعام 2021.. إليك الرابط والخطوات

تعرف على مواعيد قطارات طنطا القاهرة اليوم الخميس 18 فبراير 2021

إنقاذ آلاف السلاحف المتجمدة قبالة سواحل تكساس

اليابان تعلن تعيين رئيسة جديدة للجنة أوليمبياد طوكيو

أيام زمان

«لا يهمني اسمك.. لا يهمني عنوانك».. مواقف وحكايات مجهولة عن محمد منير

«زهقنا من الكبار وهنيدى فتح لنا الأبواب».. اعترافات أشرف عبدالباقى قبل النجومية

«بيوت دعارة» و«كوليرا».. رحلة هيكل مع التحقيقات الصحفية

«لم أكن معارضًا لمبارك».. اعترافات «الأستاذ» محمد حسنين هيكل

مقالات الرأي
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرتالفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الحب)
أحمد بهاء الدين شعبان
8030 يومًا
ماجد حبته
ولماذا لا ندعم السودان؟!
الحسين عبدالرازق
الرجل والحمار!
المزيد

الثقافة

«الأغنية بين الأمس واليوم» بمركز طلعت حرب.. اليوم

«أنا أرييل شارون».. رواية للكندية يارا الغضبان عن منشورات المتوسط

وفاة الشاعر فتحي عبد الله.. والعزاء بقرية رملة الانجب بالمنوفية

فاز بـ«السعفة الذهبية» في كان.. «زاوية» تعرض الفيلم المصري «ستاشر»