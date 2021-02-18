أعلى زيادة بعد الصين.. الديون تُحاصر تركيا

تصدرت تركيا بعد الصين قائمة الدول النامية من حيث أعلى زيادة في نسبة الدين، وفقا للتقرير الدوري لمعهد التمويل الدولي بعنوان «مراقب الديون العالمي»، حيث تصدرت الصين القائمة، بينما جاءت تركيا في المرتبة الثانية تلتها كوريا الجنوبية، سجلت فرنسا وإسبانيا واليونان أعلى زيادة في نسبة الدين من بين الدول الأوروبية، وفقا لما نقته وسائل إعلام تركية،اليوم الخميس.وفي مارس 2020 بلغ إجمالي دين تركيا الخارجي 431 مليار دولار.وأفاد التقرير أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بنحو 24.1 ترليون دولار اعتبارا من نهاية العام الماضي مقارنة بعام 2019 ليسجل 281.5 تريليون دولار، مشيرا إلى أن هذه النسبة بلغت 257.4 تريليون دولار خلال العام الماضي.وارتفعت نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي للدول بنحو 35 نقطة لتتجاوز 355 في المئة، وتتجاوز هذه الزيادة تلك التي تم تسجيلها خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.وأشار التقرير أيضا إلى احتمالية أن تقييد الضغوط السياسية والاجتماعية قيود الحكومات في تقليص الديون.