أمن المنافذ يضبط 29 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد 29 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1352) مخالفة مرورية متنوعة.ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة في ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (205) أحكام قضائية متنوعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.