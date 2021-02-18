ضبط سيدة متهمة بالنصب على راغبى السفر بالغربية

ها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من 5 مواطنين يقيمون بمحافظة الغربية بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها.وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة وقيام إحدى السيدات "حاصلة على دبلوم صناعى"، "محبوسة على ذمة إحدى القضايا" مقيمة بالغربية، بممارسة نشاطًا إجراميًا فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعمةً قدرتها على توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم استدعاؤ