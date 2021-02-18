وزير الزراعة يرأس الوفد المصرى في اجتماعات مجلس «الايفاد»

ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصفته محافظ مصر لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، اليوم الخميس، الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي الايفاد.يعقد الاجتماع تحت عنوان التنمية الريفية شرط أساسي للصمود العالمي، خلال الفترة من ١٧ و١٨ فبراير ٢٠٢١.وتضمنت الجلسة الافتتاحية كلمات من كل من جيلبير انغبو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجاو مانويل رئيس جمهورية أنجولا، وكذلك وعمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ولويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية.وأكد القصير في كلمته التي سبق وتم إيداعها لدى الصندوق، على اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير قطاع الزراعة لما يمثله القطاع من أهمية في الاقتصاد القومي.كما أكد أن الدولة المصرية أطلقت العديد من المبادرات كمشروع البتلو ومراكز تجميع الألبان والمشروع القومي الذي أطلقه الرئيس لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمه) والذي من شأنه أن يغير من وجه الحياة لأكثر من ٥٥ مليون مواطن من سكان الريف المصري وتحقق تنمية شاملة ومتكاملة لسكان المناطق الريفية في كافة المجالات، إضافة إلى دورها في رفع مستوى المعيشة وخلق فرص العمل في ٤٥٠٠ قرية في عشرين محافظة خلال ثلاث سنوات بما سيؤدي لحدوث طفرات حقيقية في معدلات التنمية بالقرية المصرية.وخلال كلمته شدد السيد القصير على أن قطاع الزراعة المصري أثبت أنه قطاع مرن قادر على مواجهة الصدمات والتعامل معها واستيعابها.وأثنى القصير على دور الصندوق في المساهمة في تطوير قطاع الزراعة، حيث يعتبر الايفاد أحد شركاء النجاح لوزارة الزراع.وفي النهاية تقدم وزير الزراعة باسمه واسم الحكومة المصرية بالشكر للصندوق على ما يقوم به من دعم ومساندة للمزارعين وخاصة صغار المزارعين.كما وجه الشكر لرئيس الايفاد ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة بالاجتماع.حضر الاجتماع كلًا من السفير هشام بدر سفير مصر بروما وا.د سعد نصار مستشار وزير الزراعة، ود. رمزي استينو المستشار الزراعي لمصر بروما، ود. سعد موسى المشرف على الادارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، ود. محمد القرش معاون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.تجدر الإشارة إلى أن مجلس محافظي الايفاد قد وافق بالإجماع على اختيار جيلبير انغبوا رئيس وزراء توجو الأسبق والرئيس الحالي للصندوق لدورة جديدة في رئاسة الصندوق مدتها أربع سنوات.جدير بالذكر أن صندوق الايفاد يساهم في تمويل عدد كبير من المشاريع ومنها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم) والذي تم اختياره من قبل الايفاد ليشارك كأحد قصص النجاح لمشروعات الايفاد في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى تمويل مشروعات الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة (سيل)، ومشروع تعزيز الموائمة في المناطق الصحراوية (برايد).