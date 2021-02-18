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الخميس 18 فبراير 2021 الموافق 06 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب مخبز استولى على 727 ألف جنيه ضمن 1294 قضية تموينية

الخميس 18/فبراير/2021 - 11:52 ص
متهم
متهم
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الجهود عن ضبط 1294 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2.11 طن "أسماك وقار وجمبرى" يشتبه فى عدم صلاحيتها لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط 1.69 طن "مقطعات لحوم ودواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة.

وضبط 4 أطنان "مخللات " معبأة داخل براميل يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط طن "زيت طعام" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لزيت الطعام بمحافظة الغربية، وضبط مالك مخبز بلدى بمحافظة القليوبية، اإستيلائه على مبلغ مالى 727.090 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم، وبيعها بالسوق السوداء.

ونجحت الجهود في ضبط طن "دقيق بلدى مدعم" تم تجميعها وعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة سوهاج، وضبط 2.5 طن "أعلاف حيوانية" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية.

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